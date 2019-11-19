Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України понад 16 мільярдів гривень Суспільство | 18-11-2019, 17:09 0 97

Протягом січня-жовтня 2019 року Львівською митницею ДФС перераховано до бюджету 16,7 млрд. грн. митних платежів, що на 20,2 %, або на 2,8 млрд. грн. більше, ніж за 10 місяців 2018 року.



Показник середньоденних надходжень за цей період становив 80,6 млн. грн., що на 23,8 млн. грн. більше від середньоденних надходжень січня-жовтня 2018 року.



Індикативний показник доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на січень-жовтень 2019 виконано на 100,6%. Перевиконання – 31,1 млн. грн. Орієнтовний індикативний показник спеціального фонду державного бюджету України виконано на 232,9 % (перевиконання – 706,5 млн. гривень).



Значна сума коштів – 2,1 млрд. грн. надійшла від митного оформлення транспортних засобів. Також 786,7 млн. грн. від митного оформлення одягу та інших виробів, що використовувалися, від продуктів, що використовуються для годiвлi тварин ‒ 406,9 млн. грн., від прокату плоского iз заліза або нелегованої сталi – 305,2 млн. гривень.