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Синоптики попереджають про погану видимість на дорогах через туман
|Суспільство | 18-11-2019, 18:52
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|Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що по місту Львову 19 листопада вночі та в першій половині дня очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Мерія закликає всіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.
Під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:
— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;
— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
— під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.
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