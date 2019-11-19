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Синоптики попереджають про погану видимість на дорогах через туман

Суспільство | 18-11-2019, 18:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 181 181    
Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що по місту Львову 19 листопада вночі та в першій половині дня очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Мерія закликає всіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

Під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:

— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;

— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

— під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.
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