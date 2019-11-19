І знову аеропорт… Суспільство | 18-11-2019, 18:55 0 89



«Шалені вихідні»…

Вчора в Міжнародному аеропорту «Львів» працівники митного поста «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС спільно зі співробітниками Спецпідрозділу БКОЗ Управління СБУ у Львівській області запобігли незаконному переміщенню через митний кордон культурних цінностей.

Старовинні ікони та картину намагались ввезти в Україну двоє наших співвітчизників, які прибули з однієї європейської країни.

П’ять ікон, серед яких Ікона Пресвятої Богородиці Тихвінської, Ікона Покровської Богородиці та картина були виявлені в багажі під час проведення митного огляду.

Митники склали протоколи про порушення митних правил, за якими вилучили товар.

Як відомо, позавчора в аеропорту «Львів», працівники митниці вилучили брендових речей на понад мільйон гривень.

