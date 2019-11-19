|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
І знову аеропорт…
|Суспільство | 18-11-2019, 18:55
| 0 89
|
«Шалені вихідні»…
Вчора в Міжнародному аеропорту «Львів» працівники митного поста «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС спільно зі співробітниками Спецпідрозділу БКОЗ Управління СБУ у Львівській області запобігли незаконному переміщенню через митний кордон культурних цінностей.
Старовинні ікони та картину намагались ввезти в Україну двоє наших співвітчизників, які прибули з однієї європейської країни.
П’ять ікон, серед яких Ікона Пресвятої Богородиці Тихвінської, Ікона Покровської Богородиці та картина були виявлені в багажі під час проведення митного огляду.
Митники склали протоколи про порушення митних правил, за якими вилучили товар.
Як відомо, позавчора в аеропорту «Львів», працівники митниці вилучили брендових речей на понад мільйон гривень.
|
|