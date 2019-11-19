В аеропорту «Львів» працівники митниці вилучили брендових речей на понад мільйон гривень Суспільство | 18-11-2019, 18:55 0 92

Троє громадян намагалася провезти товар з порушенням митних правил.

Позавчора, 16 листопада, двоє громадян Киргизстану та українка повертались з Туреччини в Україну через Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького. Для проходження митного контролю обрали смугу руху спрощеного митного контролю – «зелений коридор». Однак, під час візуального огляду багажу, у митників виникла підозра про наявність товарів, що підлягають оподаткуванню. Тож коли митники оглянули вміст їх валіз, то окрім товарів, що перевозились у межах норми, виявили речі відомих брендів. Так, чоловіки перевозили штани BOSS, ZILLI, ARMANI, кофти PHILIPP PLEIN та інший одяг. Загалом на понад 900 тис. грн. А от жіночка везла сумки VALENTINO, LOUIS VUITTON, GUESS вартістю майже 220 тис. гривень.

Такі дії громадян мають ознаки порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справи скерують до суду.

