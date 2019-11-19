Бюджетна комісія внесла зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області Суспільство | 18-11-2019, 18:57 0 116



На засіданні постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку внесли зміни до деяких програм, зокрема до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2019 рік та до Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області.



«З метою забезпечення ефективної реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку пропонуємо перерозподілити кошти з об’єктів, які з об’єктивних причин не можуть бути реалізовані у 2019 році або по яких за результатами виконаних робіт виникла економія коштів. Спрямувати вивільнений залишок пропонуємо на дофінансування пускових об’єктів», - наголосив під час комісії заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко.

Зокрема, додаткових 255,0 тис грн скерувати на реконструкцію каналізаційної насосної станції по пр.Шевченка, 3-5 в м.Червоноград; 803,0 тис грн – на завершення будівництва дитячого будинку сімейного типу в м.Золочів; 200,0 тис грн – на будівництво амбулаторії групової практики в с.Пониковиця Бродівського району, 1491,0 тис грн – на реконструкцію частини приміщення 1-го поверху КНП ЛОР “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр” під влаштування Центру психічного здоров’я по вул. Дністерська, 27.

«В рамках Програми реалізується 174 об’єкти на загальну суму 177,3 млн гривень, з яких станом на сьогодні профінансовано 116,8 млн гривень коштів бюджету розвитку обласного бюджету, касові видатки складають 90,7 млн гривень. В повному обсязі завершено роботи на 41-му об’єкті», - зазначив т. в. о. директора департаменту економічної політики Степан Куйбіда.

Окрім того, змінами передбачено збільшення відсотку будівельної готовності ще чотирьох об’єктів та співфінансування трьох об’єктів, які фінансуються за кошти державного фонду регіонального розвитку.

Комісія також погодила виділення додаткових коштів у сумі 1 млн грн для надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам області за їхніми зверненнями у рамках Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області.

Питання винесуть на розгляд сесії обласної ради.

