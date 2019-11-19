Дві сотні кращих студентів Львівщини отримали обласні премії Суспільство | 18-11-2019, 18:58 0 100



У понеділок, 18 листопада, у Будинку вчених відбулись урочистості, під час яких студентам закладів вищої освіти Львівщини вручили обласні премії.



Захід приурочили до Міжнародного дня студентів.

Премії кращим студентам Львівщини вручив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський разом із заступником голови Львівської обласної ради Юрієм Гудимою.

«На вас сьогодні покладено великі сподівання. Будьте активними, беріть участь у літніх школах, міжнародних програмах – їх сила-силенна. Адже той досвід, який ви отримаєте за кордоном, є безцінним, і його реалізація в Україні є вкрай плодотворною. Зараз у вас найкращий час для розвитку. Для вас немає нічого неможливого, тому завжди йдіть уперед і ніколи не зупинятися. Максимально використовуйте час студентства, спілкуйтесь із розумними, відомими, впливовими людьми, для того, щоб колись бути на їхньому місці», - наголосив очільник Львівщини.

Зазначимо, премії призначаються студентам, які відзначилися у навчальній і науковій роботі, беруть активну участь у громадському житті університету, міста, області.

Премії отримали 200 студентів закладів вищої освіти області в розмірі 6 тисяч гривень кожна. Загальна сума виплат на премії – 1 200 000 гривень.

