ОБСЄ фіксувала на Донбасі збільшення порушень режиму "тиші" на вихідних Суспільство | 19-11-2019, 07:21 0 23 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у період з вечора 15 листопада до вечора 17 листопада у Донецькій області.



Джерело: звіт ОБСЄ від 18 листопада



Деталі: Звіт формувався на підставі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 17 листопада.



За вказаний період спостерігачі нарахували майже 470 вибухів на Донеччині. Більшість порушень було поблизу Світлодарська та Гнутового.



У Луганській області зафіксовано зменшення кількості таких порушень.



Окрім цього, бойовики обмежували доступ спостерігачів СММ ОБСЄ на блокпостах поблизу Заїченка та Новоазовська.



Нагадаємо:



Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.

