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Бойовики 14 разів відкривали вогонь та поранили одного військового
|Суспільство | 19-11-2019, 08:54
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|18 листопада бойовики 14 разів порушили режим "тиші" та поранили одного українського військового.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Збройні формування РФ використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП.
Противник відкривав вогонь поблизу Новомихайлівки, Лебединського, Березового, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Кримського, Луганського, Новотошківського та інших населених пунктів.
Нагадаємо:
17 листопада противник 16 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Втрат не зафіксовано.
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