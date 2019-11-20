Бойовики 14 разів відкривали вогонь та поранили одного військового Суспільство | 19-11-2019, 08:54 0 125 18 листопада бойовики 14 разів порушили режим "тиші" та поранили одного українського військового.





Джерело: звіт ООС



Деталі: Збройні формування РФ використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП.



Противник відкривав вогонь поблизу Новомихайлівки, Лебединського, Березового, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Кримського, Луганського, Новотошківського та інших населених пунктів.



Нагадаємо:



17 листопада противник 16 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Втрат не зафіксовано.

