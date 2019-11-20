Помер комбриг Коростельов, поранений на Донбасі Суспільство | 19-11-2019, 10:05 0 126 У вівторок зранку помер командир 128-ї гірсько-піхотної бригади Євген Коростельов, який був поранений на передовій кілька днів тому.



Цю інформацію "BBC News Україна" підтвердили у штабі Об'єднаних сил.



Комбриг помер близько 4-ї ранку 19 листопада.



Євген Коростельов був пораний 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій.



Він разом із іншим офіцером підірвався на міні. Повідомлялося про серйозні поранення ніг.



13 листопада комбрига у важкому стані доправили до госпіталя у Харкові.



Вибухом Коростельову відірвало ліву стопу; права нога була повністю пошкоджена, але лікарі врятували її.



Представник Інформаційного агентства Міністерства оборони Дмитро Чалий підтвердив кореспонденту Depo.Харків: "Сьогодні вночі помер. Стан його різко погіршився".



Чалий зазначив, що зараз встановлюється остаточна причина смерті.



У Мукачеві у зв’язку із загибеллю Коростельова 19 листопада оголошено Днем жалоби, розпорядився міський голова Андрій Балога.







Євген Коростельов став командиром 128-ї бригади лише у вересні цього року. До того він служив у 25-й десантній бригадій, де був начальником артилерії і заступником командира.



Мав звання полковника.



У Євгена Коростельова залишилася дружина, донька і син.



Це другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. Першим був командир 51-ї окремої механізованої бригади Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.