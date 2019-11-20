Протягом 10 місяців 2019 року фахівцями ГУ ДПС у Львівській області надано майже 216 тисяч адміністративних послуг Суспільство | 19-11-2019, 13:07 0 94









Впродовж 10 місяців 2019 року до Головного управління ДПС у Львівській області надійшло 232388 звернень щодо надання адміністративних послуг. Проти того ж періоду 2018 року кількість таких звернень зменшилась на 41366, або на 15,1 відс. Разом з цим, зменшилась кількість наданих адміністративних послуг на 42372, або на 15,5 відс. та станом на 01.11.2019 їх кількість становила 230573.



Кількість відмов у наданні адмінпослуг за 10 місяців п.р. становила 1815, що на 1006, або у 2,2 раза більше проти того ж періоду 2018 року. Найбільша кількість відмов у наданні адміністративних послуг припадає на послуги щодо реєстрації платника єдиного податку (за 10 місяців 2019 року – 783, за 10 місяців 2018 року – 333) та видачі довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (за 10 місяців 2019 року – 751, за 10 місяців 2018 року – 413), сумарна питома вага яких у загальній кількості відмов за 10 місяців 2019 року складає 84,5 відс. (за 10 місяців 2018 року – 92,2 відс.). Причиною кількості відмов у наданні згаданих адміністративних послуг є податковий борг платників податків на дату надання таких послуг.



Щодо структури наданих адміністративних послуг, то за 10 місяців поточного року найбільш витребуваною є видача картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, яка в структурі наданих адмінпослуг займає 35,2 відс. та її кількість за 10 місяців склала 81 080. Наступними по кількості наданих адмінпослуг є:



Ø надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 23 101, або 10,0 відс. у загальній кількості;



Ø видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 22 192, або 9,6 відс.;



Ø реєстрація платника єдиного податку – 21 620, або 9,4 відс.;



Ø реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 19 323, або 8,4 відс.;



Ø реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 19 722 або 8,6 відсотка.



За 10 місяців 2019 року порівнюючи з січнем-жовтнем 2018 року зменшилась питома вага адміністративної послуги щодо видачі картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб на 9,8 відс. Разом з цим, по всіх інших адмінпослугах зросли частки, найбільший їх приріст відслідковується по реєстрації платника єдиного податку на 2,2 відс. та видачі довідки про відсутність заборгованості на 1,9 відсотка.



Працівниками ЦОП впродовж 10 місяців 2019 року надано 215985 адміністративних послуг. Проти того ж періоду 2018 року кількість наданих адмінпослуг у ЦОП зменшилася на 20,9 відс., або на 56960. Середньомісячне навантаження щодо надання адміністративних послуг на одного працівника, задіяного в роботі ЦОП у січні-жовтні 2019 року, становило 177 звернень. Порівнюючи з тим самим періодом 2018 року таке середньомісячне навантаження зросло на 43 звернення, або на 32,4 відсотка.



Крім цього, фахівці ЦОП надають усні консультації з питань податкового законодавства, єдиного внеску та інші інформаційні послуги.