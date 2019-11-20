У «Порубному» прикордонники затримали фуру з сигаретами Суспільство | 19-11-2019, 13:09 0 112 ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=hcO-rSOC0yk&feature=youtu.be





Велику партію тютюнових виробів виявили прикордонники Чернівецького загону сьогодні, близько 8-ї години, на кордоні з Румунією.



Товар правоохоронці знайшли у фурі серед вантажу дерев’яного вугілля з твердих порід дерев. Доправити куриво у мішках по той бік кордону намагався наш співвітчизник.



Зараз триває розвантаження виявлених тютюнових виробів. Сума оцінки та їх кількість встановлюється.





















