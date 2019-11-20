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У «Порубному» прикордонники затримали фуру з сигаретами
|Суспільство | 19-11-2019, 13:09
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|ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=hcO-rSOC0yk&feature=youtu.be
Велику партію тютюнових виробів виявили прикордонники Чернівецького загону сьогодні, близько 8-ї години, на кордоні з Румунією.
Товар правоохоронці знайшли у фурі серед вантажу дерев’яного вугілля з твердих порід дерев. Доправити куриво у мішках по той бік кордону намагався наш співвітчизник.
Зараз триває розвантаження виявлених тютюнових виробів. Сума оцінки та їх кількість встановлюється.
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