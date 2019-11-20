У КПВВ «Новотроїцьке» виявили автотайники з «мобілками» та алкоголем Суспільство | 19-11-2019, 13:10 0 210





Прикордонники зі складу Об'єднаних сил продовжують виявляти автотайники, в яких через лінію розмежування везуть різний крам.



Так, у КПВВ «Новотроїцьке» на в'їзд з ТОТУ прибув автомобіль «RENAULT» під керуванням громадянина України 1982 року народження. Спільна оглядова група прикордонників та представників ДФС виявила під обшивкою стінки кузова автомобіля 16 літрів віскі, а в кузові та під сидінням цієї ж машини - упаковки з 3000 свинцевих балансувальних грузиків.



У тому ж КПВВ схованку знайшли в автомобілі «MAZDA», яким керував українець 1970 року народження. Чоловік їхав до ТОТУ. Спільна оглядова група прикордонників, представників ДФСУ та СБУ виявила під обшивкою багажника та передньому бампері автомобіля 25 мобільних телефонів.



Представниками ДФСУ вилучено товар та складено протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст. 204-3.



Сума оцінки виявленого складає близько 100 тисяч гривень.







