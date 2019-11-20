Капітальне будівництво: депутати перерозподілили фінансовий ресурс Суспільство | 19-11-2019, 13:48 0 107

Львівська обласна рада сьогодні, 19 листопада, внесла зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2019 рік у частині Капітального будівництва.



Йдеться про перерозподіл коштів програми, виділених на деякі об’єкти, які з об’єктивних причин не будуть використані в 2019 році.



Так, перерозподілили фінансовий ресурс у сумі майже 6 млн грн.



Зокрема, додаткові 255 тис грн скерували на реконструкцію каналізаційної насосної станції по пр. Шевченка, 3-5 в м. Червоноград; 803 тис грн – на завершення будівництва дитячого будинку сімейного типу в м. Золочів; 1491 тис грн – на реконструкцію частини приміщення 1-го поверху КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» під влаштування Центру психічного здоров’я по вул. Дністерська, 27.



Також змінами передбачено збільшення відсотку будівельної готовності ще чотирьох об’єктів та співфінансування трьох об’єктів, які фінансуються за кошти ДФРР.



Варто зауважити, що загалом у межах програми Капітального будівництва реалізуються проекти на загальну суму 177,3 млн грн.