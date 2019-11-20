Хто із громадян може отримати податкову знижку Суспільство | 19-11-2019, 13:49 0 120



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що скористатися своїм правом на податкову знижку можуть громадяни, які минулого року отримували заробітну плату і понесли певні витрати, перелік яких визначений Податковим кодексом України.

До переліку витрат, дозволених для включення до податкової знижки, включаються:

сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 Податкового кодексу України;

сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України;

сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

оплата допоміжних репродуктивних технологій;

оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;

сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.

Під час заповнення декларації податкова служба області радить уважно вносити дані та перевіряти правильність вказаних реквізитів банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти.

Документи приймаються до 31 грудня 2019 року.

