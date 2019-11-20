Закарпатські митники зафіксували порушень митних правил на 122,8 млн гривень Суспільство | 19-11-2019, 13:54 0 126

Протягом 10 місяців 2019 року працівниками Закарпатської митниці ДФС складено 4392 протоколи про порушення митних правил на 122 млн 851 тис. 329 грн. До прикладу, за січень-жовтень 2018 року складено 5108 протоколів про ПМП на 87 млн 588 тис. грн.

Посадовими особами митниці винесено 3812 постанов про накладення адміністративного стягнення, якими на порушників митного законодавства накладено штрафів на суму 43 млн 734 тис. грн. Відтак до державного бюджету вже стягнуто штрафів на суму більше 21 млн грн. Варто зазначити, що за аналогічний період 2018 року до державної скарбниці було стягнуто 13 млн 632 тис. грн.

За результатами розгляду справ судом застосовано конфіскацію по 381 справі та 432 справах накладено штрафи на загальну суму 32 млн 637 тис. грн.

Варто зазначити, що за постановами суду до державного бюджету стягнуто штрафів на суму майже 3 млн, а від конфіскованих товарів перераховано трохи більше 1 млн гривень.

Закарпатська митниця ДФС

