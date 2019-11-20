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Увага! Шахраї виманюють гроші, представляючись керівництвом ГУ ДФС Закарпаття
|Суспільство | 19-11-2019, 16:36
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У Закарпатській області активізувались невідомі особи, які телефонують суб’єктам господарювання, представляються керівництвом Головного управління ДФС у Закарпатській області. Шахраї здійснюють дзвінки та просять кошти.
В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та підприємців: будьте пильними, не піддавайтеся на провокації.
З метою забезпечення оперативного реагування на такі дзвінки та «пропозиції», при наявності фактів, просимо громадян звертатись до органів національної поліції за номером телефону «102».
ДФС у Закарпатській області
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