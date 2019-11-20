Через регламентні роботи 21 листопада буде частково обмежено доступ до електронних сервісів Суспільство | 19-11-2019, 16:37 0 107

У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС 21.11.2019 з 18:00 до 21:00 доступ до електронних сервісів буде частково обмежено.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Прес-служба Державної податкової служби України

