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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Через регламентні роботи 21 листопада буде частково обмежено доступ до електронних сервісів
|Суспільство | 19-11-2019, 16:37
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У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС 21.11.2019 з 18:00 до 21:00 доступ до електронних сервісів буде частково обмежено.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Прес-служба Державної податкової служби України
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