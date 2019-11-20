Викрити яхту з 74 нелегалами біля берегів Італії вдалося у результаті співпраці українських прикордонників з Європолом 19.11.2019 Суспільство | 19-11-2019, 16:39 0 119









Оперативні співробітники Держприкордонслужби у співпраці з українськими та закордонними колегами продовжують ламати плани міжнародному злочинному угрупованню, яке спеціалізується на морських перевезеннях нелегальних мігрантів. На жаль, жертвами злочинців стають і українці, яких організатори залучають не тільки до перевезення мігрантів, а й до виготовлення плавзасобів, фальшування документів та інших незаконних дій.



Днями Держприкордонслужба України отримала підтвердження, що за наданою в Європол інформацією про один з плавзасобів, який міг використовуватися для незаконної оборудки, Берегова охорона Італії перепинила яхту, що дрейфувала. Плавзасіб вдалося виявити у бухті Роччелла-Йоніка (італ. Roccella Ionica). На борту маленького суденця знаходилося аж 74 пасажири, які назвалися громадянами Іраку. Екіпаж яхти складався з 2 українців 1980 та 1988 років народження. За сприяння нелегальній міграції італійська поліція наших співвітчизників заарештувала.



Нагадаємо, недавно оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі слідчим відділом ГУ Нацполіції в АР Крим, представниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим на Херсонщині викрили організовану групу осіб, які займалися незаконним переправленням мігрантів та наркотичних речовин з Туреччини до країн ЄС. В Україні одні злочинці будували маломірні плавзасоби, виготовляли підроблені реєстраційні документи, а інші вербували людей з фінансовими проблемами та втягували їх у протиправну діяльність. Наприкінці жовтня українські правоохоронці затримали https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Shemu-verbuvannya-gromadyan-Ukraini-dlya-perepravlennya-migrantiv-do-krain-S-vikrili-prikordonni-operativni-pidrozdili-ta-policiya-/ трьох членів угруповання. Також в морі, неподалік Херсона затримали яхту з двома завербованими українцями та куратором.



Як показує досвід, організаторів мало цікавить доля нелегалів чи плавзасобів. До них ставилися як до розхідного матеріалу, який уже приніс певний прибуток і можуть бути затримані правоохоронними органами чи, навіть, потрапити в кораблетрощу. Завербованими моряками теж не переймалися. Як приклад, лише у тюрмах Греції за такі злочини відбувають покарання близько 300 українців.



Варто зазначити, що у даній злочинній схемі громадяни України, які здійснюють безпосереднє переправлення незаконних мігрантів до країн ЄС, з точки зору українського законодавства виступають у ролі потерпілих від злочинної діяльності, яка у свою чергу полягає у їх вербуванні та експлуатації «Торгівля людьми».



У більшості випадків в ході спонукання українських громадян до вчинення вказаної протиправної діяльності застосовуються шахрайські методи переконання, їм не доводиться дійсна мета перевезення осіб на прогулянкових яхтах та у 100% випадків не повідомляються негативні наслідки у разі їх затримання правоохоронними органами.



Для прикладу, у Греції за переправлення незаконних мігрантів карають позбавленням волі, строк якого складає від 20 до 280 років, а в Італії – до 5 років.



Державною прикордонною службою України спільно з Національною поліцією України та Європолом вживаються активні заходи з протидії вказаній злочинній діяльності, тривають слідчі дії, кінцевою метою яких є притягнення до кримінальною відповідальності осіб, у тому числі іноземних громадян, причетних до втягнення українських громадян до злочинної діяльності за кордоном.



Державна прикордонна служба звертається до усіх громадян України та закликає ретельно вивчати пропозиції роботи, що мають сумнівний характер, аби не стати жертвами злочинців.





