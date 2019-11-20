«Порубне»: розвантажили більше половини фури–дістали 70 мішків з сигаретами Суспільство | 19-11-2019, 16:40 0 100 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=zJ2eznnbLU4&feature=youtu.be









Як вже повідомлялося, сьогодні вранці прикордонники Чернівецького загону, враховуючи аналіз ризиків, у пункті пропуску «Порубне» зупинили фуру, що прямувала з України до Румунії. У вантажівці, за кермом якої був наш 35-річний співвітчизник, виявили велику кількість сигарет.



Згідно з документами вантажівку «Вольво» з товаром «Вугілля дерев’яне з твердих порід дерева» було відправлено із Житомирської області. Кінцевою адресою отримувача зазначалася Румунія. Сама ж фірма-перевізник, що виконувала роботу із перевезення, із Чернівецької області.



Наразі розвантажено більше половини вантажівки. Виявлено 70 мішків, в кожному з яких знаходилося 50-60 блоків сигарет. Товар з українськими акцизними марками. Приблизна попередня вартість та кількість виявлених сигарет, що були запаковані у мішки, встановлюється.



Варто нагадати, що наприкінці березня цього року через пункт пропуску «Порубне», також під виглядом вугілля з твердолистяних порід деревини, намагалися перемістити сигарети двома фурами.



Тоді у транспортні засоби запакували майже 161 тисячу пачок сигарет різних марок. Вартість курива сягнула більше 6 млн гривень.



Загалом з початку року співробітники Держприкордонслужби на всіх ділянках кордону виявили майже 16,5 млн пачок сигарет. Понад 1,5 млн пачок - на українсько-румунській ділянці кордону.









Коментарі: помічник Голови Держприкордонслужби – прес-секретар полковник Андрій Демченко