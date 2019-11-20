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За елітні авто на Закарпатті сплатили майже 3 млн грн податку

Суспільство | 19-11-2019, 17:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 119 119    

З початку року, протягом січня-жовтня, на Закарпатті платники податків сплатили понад 2,9 млн грн транспортного податку.
Майже 56 відсотків цієї суми спрямували суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи. Вони сплатили більше 1,6 млн грн транспортного платежу. Фізособи з початку 2019 року перерахували до бюджету понад 1,2 грн транспортного податку.
Варто зазначити, що статтею 267 Податкового кодексу України визначено, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Оскільки цьогоріч встановлено новий розмір «міні малки» – 4173 грн, змінився і прохідний поріг для «елітних» автомобілів: тепер його розмір становить 1 564 875 гривень (або орієнтовно 55 888 доларів США). Платниками цього податку є власники таких автомобілів.
Всі автомобілі (базові моделі), які є об’єктом оподаткування транспортним податком, входять до переліку, що розміщений на сайті Мінекономрозвитку.
Отже, якщо у Переліку міститься транспортний засіб з параметрами, що відповідають базовій моделі автомобіля (з врахуванням округлення), то автомобіль є об’єктом оподаткування транспортним податком.
Якщо ж такої базової моделі автомобіля в Переліку немає, транспортний податок з нього сплачувати не треба. В такому випадку вважається, що його середньоринкова вартість дійсно стала меншою за 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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