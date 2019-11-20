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Внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Суспільство | 19-11-2019, 19:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 230 230    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що 12.11.2019 набрала чинності постанова Правління Національно банку України від 07 листопада 2019 року №131 (далі – Постанова №131), якою внесено Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Зміни).
Змінами, внесеними Постановою №131, зокрема, п.6 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148 (зі змінами) (далі – Положення №148) після абзацу третього доповнено новим четвертим абзацом такого змісту:
«Суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу».
Також п.12 розділу ІІ Положення №148 доповнено новим абзацом такого змісту:
«Установа/підприємство відповідно до вимог цього Положення зобов’язана(е) визначити та затвердити внутрішнім документом місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі, формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів представниками центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також відповідальну за зберігання цих чеків особу.».
Крім того, п.23 розділу ІІІ Положення №148 доповнено п’ятьма новими абзацами такого змісту:
«Працівник установи/підприємства для підписання електронного касового документа зобов’язаний використовувати кваліфікований електронний підпис.
Фізична особа – підприємець для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис.
Фізична особа для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис/простий електронний підпис.
Суб’єкт господарювання має право використовувати кваліфіковану електронну печатку банку/удосконалену електронну печатку як додатковий реквізит електронного касового документа.
Використання удосконаленого електронного підпису, удосконаленої електронної печатки та простого електронного підпису здійснюється на договірних засадах за технологією, визначеною суб’єктом господарювання та відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» і нормативно-правових актів Національного банку України з питань застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України».
Постанову розміщено на сайті Національного банку України 11.11.2019 за посиланням:https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_07112019_131
До уваги платників ПДВ!
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) платник ПДВ надає документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, перелік яких визначено п.14 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» із змінами (далі – Порядок №117).
Пунктом 16 Порядку №117 передбачено, що письмові пояснення та копії документів, зазначених у п.14 Порядку №117, платник ПДВ подає до Державної податкової служби (далі – ДПС) в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДПС.
Згідно із п.17 Порядку №117 ДПС розміщує та постійно оновлює на своєму офіційному вебсайті відомості щодо засобів електронного зв’язку ДПС, якими можуть подаватися письмові пояснення та копії документів.
Пояснення та копії документів подаються у вигляді Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, за формою, ідентифікатор якої розміщено на офіційному вебпорталі ДПС: Головна>Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів, яка включає у себе додаток у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ).
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