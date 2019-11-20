ООС: 11 обстрілів, без втрат Суспільство | 20-11-2019, 08:48 0 74 19 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб військових



Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів.



Дослівно: "Вчора, 19 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Противник, з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів, обстріляв наші позиції у районі Березового. Втрат немає".



