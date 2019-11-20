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Закарпатські митники виявили приховані цигарки в стелі мікроавтобуса та сабвуфері
|Суспільство | 20-11-2019, 09:16
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На митному посту «Вилок» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення цигарок до Угорщини.
Тютюнові вироби переміщував громадянин України на транспортному засобі «MERCEDES SPRINTER» з українською реєстрацією.
В ході здійснення повного огляду транспортного засобу митники виявили приховані 310 пачок цигарок різних торгових марок без акцизних марок України.
Тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених тайниках в стелі автомобіля та сабвуфері.
Таким чином, громадянин України намагався перемістити через митний кордон товари з приховуванням митного контролю.
Зазначені дії мають ознаки порушення передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та автомобіль вилучено до рішення суду, вартість їх встановлюється.
Закарпатська митниця ДФС
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