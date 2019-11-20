Закарпатські митники виявили приховані цигарки в стелі мікроавтобуса та сабвуфері Суспільство | 20-11-2019, 09:16 0 75

На митному посту «Вилок» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення цигарок до Угорщини.

Тютюнові вироби переміщував громадянин України на транспортному засобі «MERCEDES SPRINTER» з українською реєстрацією.

В ході здійснення повного огляду транспортного засобу митники виявили приховані 310 пачок цигарок різних торгових марок без акцизних марок України.

Тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених тайниках в стелі автомобіля та сабвуфері.

Таким чином, громадянин України намагався перемістити через митний кордон товари з приховуванням митного контролю.

Зазначені дії мають ознаки порушення передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та автомобіль вилучено до рішення суду, вартість їх встановлюється.

Закарпатська митниця ДФС

