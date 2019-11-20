Шанувальник «Calvin Klein» залишився без трусів Суспільство | 20-11-2019, 10:39 0 56



Працівники митного посту «Львів-аеропорт» вилучили понад 500 штук нижньої білизни відомої торгової марки, які намагались ввезти з порушенням митних правил.



У Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з Туреччини прибув громадянин України, 26 річний мешканець Ужгорода. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху «зелений коридор». Однак під час догляду багажу митники виявили товар в обсягах, який згідно з ч.1 ст. 374 Митного кодексу України перевищує неоподатковувану норму (1000 Євро) переміщення через митний кордон. Зокрема, понад норму, чоловік перевозив 510 шт. нижньої білизни торгової марки «Calvin Klein».



Дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено, справу скерують до суду.