ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 20-11-2019, 10:46 0 81



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за професіями:

Провідник пасажирського вагона, з/п 11 180 грн.,

Оглядач-ремонтник вагонів, з/п від 8 000 грн.,

Електрогазозварник, з/п від 7 500 грн.,

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 4 розряду, з/п 7 500 грн.,

Слюсар-ремонтник 4 розряду, з/п 7 500 грн.,

Слюсар з ремонту рухомого складу 4 розряду, з/п 7 500 грн.,

Акумуляторник 3 розряду, з/п 7 000 грн.,

Екіпірувальник (вантажник), з/п 6 000 грн.,

Маляр 3 розряду, з/п 6 500 грн.,

Мийник-прибиральник рухомого складу 2 розряду, з/п 6 500 грн.,

Машиніст крана 4 розряду, з/п 7 000 грн.,

Поїзний електромеханік, з/п від 10 000 грн.

для Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Львів» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця»

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-07-63, 244-59-91, ).

