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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 20-11-2019, 10:46
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян
для працевлаштування за професіями:
Провідник пасажирського вагона, з/п 11 180 грн.,
Оглядач-ремонтник вагонів, з/п від 8 000 грн.,
Електрогазозварник, з/п від 7 500 грн.,
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 4 розряду, з/п 7 500 грн.,
Слюсар-ремонтник 4 розряду, з/п 7 500 грн.,
Слюсар з ремонту рухомого складу 4 розряду, з/п 7 500 грн.,
Акумуляторник 3 розряду, з/п 7 000 грн.,
Екіпірувальник (вантажник), з/п 6 000 грн.,
Маляр 3 розряду, з/п 6 500 грн.,
Мийник-прибиральник рухомого складу 2 розряду, з/п 6 500 грн.,
Машиніст крана 4 розряду, з/п 7 000 грн.,
Поїзний електромеханік, з/п від 10 000 грн.
для Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Львів» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця»
(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 244-07-63, 244-59-91, ).
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