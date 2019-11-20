ЧЕРЕЗ 310 ПАЧОК СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ МІКРОАВТОБУС ВАРТІСТЮ 200 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ Суспільство | 20-11-2019, 10:50 0 70



Цієї ночі прикордонники Мукачівського загону завадили черговій спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон. Близько третьої години ночі в пункт пропуску «Вилок», на виїзд з України прибув мікроавтобус марки "Мерседес Спринтер" під керуванням нашого 25-річного співвітчизника.

Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу, прикордонники спільно з фіскалами виявили 310 пачок сигарет різних марок. Українець спробував провезти контрабандне куриво, приховавши його у міжстелевому просторі авто та у музичному сабвуфері.

На правопорушника встановленим порядком складено протокол, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто. Транспортний засіб оцінили у 200 тисяч гривень. Сума оцінки вилучених сигарет наразі встановлюється.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



