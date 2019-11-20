ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 20-11-2019, 11:03 0 82





Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за посадами:

Інженер-конструктор, старший майстер складальної дільниці, електромонтер

для ПрАТ « Конвеєр»



(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-07-63, 244-59-91, ).

