На Львівщині з початку року податківцями виявлено 323 неоформлених найманих працівники. Порушення здійснили 56 роботодавців Суспільство | 20-11-2019, 13:22 0 47 На виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649-р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення” працівниками Головного управління ДПС у Львівській області на постійній основі здійснюється моніторинг інформації, яка надходить з різноманітних джерел щодо порушень роботодавцями законодавства про працю, а також вживаються заходи податкового контролю, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення.



За результатами вжитих заходів протягом січня-жовтня 2019 року працівниками Головного управління ДПС у Львівській області виявлено та задокументовано факти використання 56 роботодавцями праці 323 неоформлених належним чином найманих працівників.



Матеріали таких перевірок передано на адресу Головного управління Держпраці у Львівській області для вирішення питання про притягнення до фінансової та адміністративної відповідальності роботодавців відповідно до чинного законодавства про працю.



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує роботодавцям про те, що чинним законодавством передбачено значні суми штрафних санкцій за кожного виявленого неоформленого належним чином найманого працівника (30-ть мінімальних зарплат, або 125 190 гривень).



Натомість, на ці кошти можна, наприклад, офіційно впродовж цілого року виплачувати працівнику зарплату у розмірі, не нижчому ніж середня по області.



Головне управління ДПС у Львівській області наголошує роботодавцям на необхідності легалізації трудових відносин з найманими працівниками, оскільки працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС.



Лише офіційне працевлаштування забезпечує гідні умови праці, достойну заробітну плату, соціальні гарантії для працівників, належне пенсійне забезпечення в майбутньому, а також розбудову економіки та добробут країни.