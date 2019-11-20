Завдання з лісовідновлення виконані Суспільство | 20-11-2019, 14:06 0 20

Одним із пріоритетних напрямків роботи лісівників є створення нових біологічно стійких лісів на місці пошкоджених хворобами і шкідниками насаджень, похідних і тих деревостанів, що досягли віку стиглості.

Усі завдання з лісовідновлення та догляду за лісовими культурами виконано відповідно до затверджених проектів. Станом на сьогоднішній день забезпечено лісовідновлення на площі 1961 га (109% до плану), з них на площі 1045 га створено лісові культури з яких: І класу якості – 480 га (46%), ІІ класу якості – 515 га (49%), ІІІ класу якості – 33 га (5%). На площі 916 га забезпечено природне поновлення. Також кожного року на ділянках лісокультурного фонду проводиться доповнення лісових культур і введення недостаючи порід на площах, залишених під природне відновлення, для досягнення відповідного складу та густоти насаджень. Так роботи з доповнення лісових культур та введення недостаючих порід проведено на площі 1729 га.

Протягом року лісогосподарські підприємства провели догляди за лісовими культурами на площі понад 7400 га. На даний час проводиться підготовка ґрунту на ділянках для садіння лісових культур у наступному 2020 році.

Для реалізації завдань з лісовідновлення лісогосподарські підприємства щорічно вирощують близько 15 млн. шт. стандартного садивного матеріалу. Згідно даних проведеної осінньої інвентаризації лісогосподарськими підприємствами вирощено 14081,46 шт. садивного матеріалу з відкритою кореневою системою, в тому числі: сосни зв. – 3714,49 тис. шт., ялини євр.- 838,52 тис.шт., ялиці білої - 974,036 тис.шт., модрини – 802,74 тис.шт., дуба зв. – 6251,46 тис.шт., клена – 350,2 тис.шт., дуба пн. – 661,77 тис.шт., вільхи ч.- 171,81 тис.шт. Також на базі ДП «Львівський ЛСНЦ», де створено лісорозсадницький комплекс, вирощено бизько 1 млн. шт. садивного матеріалу із закритою кореневою системою.

Згідно «Програми розвитку лісового господарства області на 2017 – 2021 роки» у поточному році Львівською обласною радою із загального фонду обласного бюджету для проведення робіт з створення лісових культур і вирощування садивного матеріалу державним лісогосподарським підприємствам виділено 3,5 млн гривень. За ці кошти, а це 1 млн. грн - створено 51,7 га лісових культур, іншу частину коштів – 2,5 млн. грн використано на вирощування садивного матеріалу.





Відділ лісового господарства Львівського ОУЛМГ





