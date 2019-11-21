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ПРИКОРДОННИКИ РОЗПОВІЛИ МОЛОДІ ПРО СВОЮ СЛУЖБУ

Суспільство | 20-11-2019, 15:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    


В рамках проведення профорієнтаційних заходів спрямованих на популяризацію служби у лавах Держприкордонслужби, прикордонники Мукачівського загону та відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління зустрілись зі студентами Ужгородського Національного університету.
У своєму виступі перед майбутніми магістрами військовослужбовці розповіли про перспективи та переваги проходження служби за контрактом в лавах Держприкордонслужби. Зокрема про реформування відомства за кращими практиками країн Європейського Союзу, вдосконалення системи соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей.
На сьогоднішній день в Україні гостро постає питання про відтік кваліфікованих кадрів за кордон. Під час бесіди зі студентами з'ясувалось, що молоді люди подекуди, просто не володіють інформацією про наявність перспектив кар'єрного зростання та стабільного грошового забезпечення у своїй країні. Адже на сьогоднішній день служба за контрактом в лавах Держприкордонслужби, це перш за все відповідальна та цікава робота, стабільність та впевненість у завтрашньому дні. Керівництво відомства цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад і є соціально відповідальною установою.
Молоді люди можуть розпочати свою кар'єру вже з 18 років, підписавши контракт отримувати гідне грошове забезпечення та мати при цьому можливість здобуття вищої освіти заочно, або ж безкоштовно здобути спеціальність у навчальних закладах Держприкордонслужби.
Усім, кого зацікавила ця інформація прикордонники роздали агітаційні матеріали з контактами представників окремих регіональних центрів комплектування. У Закарпатській області такий відділ з добору у Держприкордонслужбу знаходиться за адресою: місто Мукачево, вул. Недецеї 45.
Контактні телефони: 0313121261, 0679540077, 0663484710
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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