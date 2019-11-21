Важливо: нові правила повернення коштів Суспільство | 20-11-2019, 15:18 0 122



Львівське управління Офісу ВПП ДПС повідомляє, що з 1 листопада діє новий механізм повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань і пені, який визначений, Порядком інформаційної взаємодії ДПС України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60. Наказом передбачено, запровадження єдиної автоматизованої системи створення, підписання погодження електронних документів, їх передачі, одержання, оброблення з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Повернення вищезазначених коштів, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку, яка подається до органу ДПС за місцем обліку (сплати).

Заява у довільній формі може бути подана. як в електронному так і в паперовому вигляді. При цьому, значно зекономить ваш час та кошти подання заяви через систему «Електронний кабінет» за допомогою меню «Листування з ДПС». Заяви в електронному вигляді наявні за формами J1302001 та F1302001 для юридичних осіб та фізичних осіб відповідно.

Така заява обов’язково повинна містити:

- назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;

- суму таких помилково та/або надміру сплачених коштів;

- дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховані до бюджету;

- напрям перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що необхідно повернути.

До речі, додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.

Слід також звернути увагу, що для повернення помилково та/або надміру сплачених сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, залишився окремий Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 № 6.

На довершення нагадуємо, що за кожним великим платником податків закріплено податкового консультанта-координатора, який зможе надати відповіді на ваші питання.

Детально ознайомитись з новими правилами повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені



