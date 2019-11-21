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Трансфертне ціноутворення: самостійне коригування податкових зобов’язань

Суспільство | 20-11-2019, 15:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 175 175    


Львівське управління Офісу великих платників повідомляє, що відповідно до пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахувавши свої податкові зобов'язання відповідно до:
- максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/ показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності);
- та/або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).
Таким чином, платник податків має право самостійно провести коригування ціни / рентабельності контрольованої операції і податкових зобов'язань виключно щодо ціни контрольованої операції, за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
При цьому платник податків обраховує діапазон ціни / рентабельності для кожної контрольованої операції окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції. Також зазначимо, що ПКУ не передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних та від'ємних показників коригування окремих контрольованих операцій платника податку, тому при визначенні загальної суми збільшення податкових зобов'язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування.
Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення затверджено постановою КМУ від 04.06.2015 р. № 381 «Про затвердження Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення».
Платник податку на прибуток при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 ПКУ, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) року на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг); на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки" (пп. 140.5.1 та 140.5.2 п. 140.5 ст. 140 ПКУ).
Платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни контрольованої операції відповідно до ст. 39 ПКУ після спливу терміну подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний податковий рік має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним (п.50.1 ст.  50 ПКУ).
Платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали контрольовані операції, для проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань, складають та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. У цьому додатку здійснюється розрахунок різниць, які відображаються у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ для коригування фінансового результату до оподаткування.
Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.
Сума податкового зобов'язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки, визначені статтею 57 ПКУ (пп. 39.5.4.2 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 ПКУ).
Таким чином, у разі проведення платником податку самостійного коригування ціни контрольованої операції, діапазон ціни обраховується для кожної окремої задекларованої контрольованої операції по контрагенту, за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

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