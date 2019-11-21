Що робити коли виникають розбіжності між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту Суспільство | 20-11-2019, 15:20 0 125

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС звертає увагу платників на розбіжності, які виникають між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту при співставленні податкового зобов’язання та податкового кредиту на рівні ДПС України. Найчастіше такі розбіжності виникають в наслідок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту, коли помилково продавець/покупець вказують невірний період чи вказують помилковий індивідуальний податковий номер, що приводить до помилок у податковій звітності та розбіжностей між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту.

Відповідно до п. 192.3 ст. 192 Кодексу результат перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно з п. 198.6 ст. 198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Враховуючи викладене, платникам ПДВ необхідно у разі виявлення розбіжностей між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту з’ясувати причину таких розбіжностей. У разі виявлення безпідставного включення до податкового кредиту суми ПДВ без отримання податкових накладних, сподіваючись, що такі податкові накладні вдасться отримати пізніше, проте постачальник податкових накладних не оформив і податкове зобов’язання у своїй податковій декларації не відобразив, слід без зволікання подати уточнюючу декларацію. У інших випадках, коли причиною розбіжностей між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту є ваш постачальник чи покупець, необхідно підготувати пояснення причин розбіжностей і направити його контролюючому органу в якості відповіді на повідомлення про розбіжності або надати скаргу контролюючому органу на вашого постачальника.



