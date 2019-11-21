Українка не довезла жіночих обновок на понад сімсот тисяч гривень Суспільство | 20-11-2019, 16:39 0 127





Сьогодні в Міжнародному аеропорту «Львів» працівники митного поста «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС спільно зі співробітниками Спецпідрозділу БКОЗ Управління СБУ у Львівській області викрили спробу незаконного переміщення через митний кордон брендових речей.



Жіночі сумки та одяг відомих відомих торгових марок VALENTINO, LOUIS VUITTON, CHRISTIAN DIOR вартістю понад 730 тис. грн. намагалась ввезти громадянка України з однієї європейської країни. Для проходження митного контролю жінка обрала смугу «зелений коридор», жодним словом не обмовившись про «потаємний» багаж.



Такі її дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено.