Працівники митниці вилучили «Volkswagen Crafter» через неправдиві відомості у документах Суспільство | 20-11-2019, 17:46 0 156



Так, громадянин України прибув у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» автомобілем «Volkswagen Crafter». До митного оформлення він особисто подав документи, зокрема інвойс, згідно з яким вартість авто 5200 Євро (139152 грн.). Цей документ викликав сумнів у працівників митниці, тож скерували запит до компетентних органів Республіки Польщі. У відповіді вказано, що насправді транспортний засіб придбано в іншого покупця, ніж вказано в документах і його вартість 28000 польських злотих (174720 гривень).

Таким чином громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення транспортного засобу з поданням органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві відомості щодо продавця товару та ціни. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобіль вилучено. Справу скерують до суду.

