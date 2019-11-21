ООС: семеро поранених та 7 обстрілів Суспільство | 21-11-2019, 08:57 0 84 20 листопада бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу поранено 7 військових.



Джерело: звіт ООС



Деталі: Противник використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.



Обстріли велись поблизу Березового, Пищевика, Талаківки, Мар'їнки, Південного, Гладосового та Новотошківського.



Дослівно: "Так, українська сторона, на одній з ділянок, вчора двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь по наших позиціях."



Нагадаємо:



Раніше штаб ООС повідомляв, що бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, поранивши шістьох військовослужбовців.