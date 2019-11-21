Зеленські принесли свічки на Алею Небесної сотні Суспільство | 21-11-2019, 09:02 0 104 Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська поставили свічки перед хрестом, поставленим у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час Революції Гідності на початку 2014 року.



Джерело: трансляція Офісу президента з Алеї Небесної сотні



Деталі: Подружжя Зеленських та представники команди президента, серед яких прем’єр-міністр Олексій Гончарук та віцеспікер Руслан Стефанчук прийшли туди з нагоди Дня Гідності та Свободи.



Володимир Зеленський під звук дзвонів поклонився пам’яті загиблих.



Президенту показали ділянку, де на понад 1 гектарі планують збудувати Меморіальний музей.