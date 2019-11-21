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| Газета №35 (55) / 2014
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Зеленські принесли свічки на Алею Небесної сотні
|Суспільство | 21-11-2019, 09:02
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|Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська поставили свічки перед хрестом, поставленим у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час Революції Гідності на початку 2014 року.
Джерело: трансляція Офісу президента з Алеї Небесної сотні
Деталі: Подружжя Зеленських та представники команди президента, серед яких прем’єр-міністр Олексій Гончарук та віцеспікер Руслан Стефанчук прийшли туди з нагоди Дня Гідності та Свободи.
Володимир Зеленський під звук дзвонів поклонився пам’яті загиблих.
Президенту показали ділянку, де на понад 1 гектарі планують збудувати Меморіальний музей.
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