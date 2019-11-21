ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 21-11-2019, 09:25 0 71

Учора ввечері, прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону завадили переміщенню тютюнової контрабанди через державний кордон.

Під час патрулювання ділянки українсько-румунського кордону наряд помітив невідомих осіб, які несли на собі пакунки з тютюновими виробами.

Прикордонники негайно висунулись на затримання контрабандистів, здійснивши при цьому кілька попереджувальних пострілів. Зрозумівши, що їх викрито, контрабандисти покинули свої ноші та, скориставшись значним віддаленням від правоохоронців, вдались до втечі.

Під час огляду місцевості прикордонники виявили 5 пакунків у яких знаходилось 2400 пачок сигарет без акцизних марок.

Тютюнові вироби доправили до відділу прикордонної служби «Ділове».

Про факт виявлення кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до ГУ НП та ГУ ДФС у Закарпатській області.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



