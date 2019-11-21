Щодо сплати податків з доходів фізичних осіб на Львівщині проведено 913 перевірок, їх кількість зменшилася майже в два рази, донарахування зросли у понад три рази Суспільство | 21-11-2019, 13:23 0 47



В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом 10 місяців 2019 року працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб проведено 913 перевірок фізичних та юридичних осіб з питань своєчасності, повноти нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску, а також інших платежів, контроль за справлянням яких належить до компетенції підрозділу.



За результатами вжитих заходів донараховано всього 194,9 млн. грн. платежів до бюджету та штрафних санкцій.



Порівнюючи з тим самим періодом минулого року загальна кількість таких перевірок зменшилась майже у 2 рази (на 48,9 відс.), або на 872 перевірки (у січні-жовтні 2018 року проведено 1785 таких перевірок).



Поряд з цим, загальна сума донарахувань за результатами вжитих заходів збільшилась у понад 3 рази (314,9 відс.), або на 133,0 млн. грн. (у січні-жовтні 2018 року донараховано 61,9 млн. гривень).



Крім цього, за 10 місяців 2019 року легалізовано працю 15618 найманих осіб, що у понад 3 рази, або на 10572 особи проти того ж періоду минулого року (у січні-жовтні 2018 року легалізовано працю 5046 осіб), зокрема:



15 295 осіб – легалізовано за результатами роботи спільних комісій з органами місцевого самоврядування з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, а також заходів, спрямованих на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 649-р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”;



323 особи – легалізовано за результатами проведених фактичних перевірок, в т.ч. під час спільних з Головним управлінням Держпраці у Львівській області перевірок на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 649-р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”.