Учора у Винниках відбулася спроба пограбування народного дому Суспільство | 21-11-2019, 13:38 0 59 Учора ввечері у Винниках затримали зловмисника, який намагався пограбувати народний дім. Завдяки охоронній системі, яку минулоріч було встановлено за кошти міського бюджету, інциденту вдалося уникнути, а зловмисника — затримати.





Як розповіла директорка народного дому у м. Винники Наталія Вінярська, вчора о 20.45 до неї надійшов дзвінок від диспетчера охоронної фірми про проникнення у народний дім. Охоронна компанія дуже оперативно спрацювала, через 6 хв виїхала на місце, оточила приміщення, викликала поліцію і разом із правоохоронцями затримала зловмисника.



«Минулого року Львівська міська рада виділила нам кошти для встановлення охоронної сигналізації, і якби не вона, ми б так оперативно не впіймали злодія. Зловмиснику не вдалося винести з приміщення знайдені матеріальні цінності, а це: мікрофони, звукопідсилювальна апаратура, комп’ютер тощо», — розповідає Наталія Вінярська.



Предмети, які зловмисник хотів викрасти, вилучили для слідства. Жодних пошкоджень приміщенню народного дому нанесено не було.