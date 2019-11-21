На Закарпатті ліквідовано схему незаконного ввезення в Україну автомобільних запчастин. Вилучено товарів на 7 млн грн Суспільство | 21-11-2019, 13:45 0 52

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили схему ввезення в Україну автомобільних запчастин без сплати митних платежів та вилучили велику партію товарів.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які протягом 2019 року ухилялися від сплати митних платежів завдяки використанню у своїй роботі схеми ввезення на територію України автомобільних запчастин поза митним контролем. Для цього фігуранти здійснювали подрібнення великих партій товарів на такі, що не підлягають декларуванню, та ввозили їх без сплати митних платежів, нібито для особистих потреб громадян. У подальшому вказані товари реалізовували по всій території України, в т.ч. через спеціалізовані Інтернет-магазини.

За результатами обшуків, проведених у складських приміщеннях фігурантів, з незаконного обігу вилучено партію автомобільних двигунів різних марок, бувші у використанні бампери до автомобілів та коробки передач, які були ввезені в Україну без сплати митних платежів.

Вилучені ТМЦ, загальною орієнтовною вартістю 7 млн. грн., передані на відповідальне зберігання.

Триває слідство.

Державна фіскальна служба України

