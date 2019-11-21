Книга обліку доходів фізичної особи-підприємця – платника єдиного податку. Чи можлива дистанційна реєстрація? Суспільство | 21-11-2019, 13:49 0 53



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що адміністративна послуга щодо реєстрації Книги обліку доходів чи Книги обліку доходів та витрат передбачає подання прошнурованої та пронумерованої Книги до податкової інспекції за основним місцем обліку фізичної особи-підприємця (далі ‒ ФОП). На титульному аркуші достатньо зазначити прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та податкову адресу ФОП.

Хоча Порядком ведення Книги обліку доходів, а відповідно і адміністративною послугою не передбачено подання примірника Книги поштою, платник податку може скористатися нормами законодавства про звернення громадян та надіслати її в податкову інспекцію разом із заявою.

А ось отримати зареєстровану Книгу доведеться ФОП особисто в податковій інспекції чи через свого представника.

