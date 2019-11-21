НА ЛЬВІВЩИНІ РОЗПОЧАВСЯ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Суспільство | 21-11-2019, 13:50 0 52

Сьогодні, 21 листопада у конференц-залі готелю «Дністер» м.Львів розпочався дводенний навчальний семінар-тренінг: «Основи та практика керування ризиками небезпек, формування ризикоорієнтованого мислення працівників підприємств-підрядників в лісовій галузі» (відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018 і стандарту FSC з лісової сертифікації).

Семінар-тренінг проводиться для спеціалістів з охорони праці підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, керівників суб’єктів господарювання, які надають послуги по лісівництву на умовах договору-підряду, делегації керівників та фахівців Франківського, Закарпатського та Хмельницького обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

З вітальним словом до учасників семінару виступили начальник Львівського ОУЛМГ Анатолій Дейнека, перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Галалюк, начальник відділу нагляду в АПК та СКС ГУ Держпраці у Львівській області Віктор Курило, головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства України Андрій Мусійовський, головний редактор журналу «Охорона праці», керівник «Академії управління ризиками в системах менеджменту» Дмитро Матвійчук.

Мета тренінгу – дати практичні знання і розуміння основних підходів в розробці і впровадженні систем управління гігієни і безпеки праці (ГіБП) на основі керування ризиками приватними суб’єктами господарювання, що надають послуги по лісівництву згідно Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні на основі вимог Рамкової Директиви 89/391/ЄЕС "Про впровадження заходів для поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників під час роботи" та вимог нового стандарту ISO 45001:2018, як інструменту реалізації державної концепції на українських підприємствах з 2021 року. Це дозволить суттєво знизити втрати на виробництві, а головне – зберегти здоров'я і життя працівників, поліпшити умови праці тощо.

Організатор заходу: журнал «Охорона праці» за підтримки Держлісагентства України.

Зазначимо. що тренінг уже відбувся у Волинській області, м.Рівне та отримав схвальні відгуки від учасників.



Прес-служба Львівського ОУЛМГ

