Ні дня без бренду Суспільство | 21-11-2019, 15:44 0 95

Вже кілька днів поспіль працівники митного поста «Львів - аеропорт» фіксують порушення митних правил при перевезенні високоліквідних товарів, зокрема одягу відомих брендів. Не став винятком і сьогоднішній день. Цього разу працівники митниці у громадянки України вилучили чоловічі футболки та світшоти торгових марок ARMANI та TOMMY HILFIGER на суму понад 130 тис. гривень.



Загалом, аби уникнути оподаткування, наші громадяни часто обирають смугу руху "зелений коридор", сподіваючись що митники не зауважать порушень. Однак цього разу теж, «не так сталося, як гадалося». В результаті порушниця заробила протокол про порушення митних правил, справу скеровано до суду. А чи не простіше було заплатити податки і спокійно рухатись вперед.