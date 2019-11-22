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Місто придбає житло для двох багатодітних сімей на умовах співфінансування
|Суспільство | 21-11-2019, 15:58
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|Сьогодні, 21 листопада, сесія Львівської міської ради затвердила ухвалу «Про придбання житла багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро і більше неповнолітніх дітей». Йдеться про житло для двох сімей, у яких виховують 12 та 6 неповнолітніх дітей відповідно.
Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, на 2019 рік у міському бюджеті передбачено кошти в сумі 3 млн грн., для придбання житла для позачерговиків Львівської міської ради (багатодітні сім’ї, що виховують 5 та більше неповнолітніх дітей). Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті погодила придбання житла для 3-х багатодітних сімей на умовах співфінансування, оскільки в бюджеті розвитку міського бюджету передбачено недостатньо коштів для придбання житла великої площі для вказаних багатодітних сімей.
Відтак, ухвала передбачає придбання житла для 2-х багатодітних сімей на умовах співфінансування:
— для сім’ї Бобик Наталії Ярославівни (на вихованні 12 неповнолітніх дітей): кошти міського бюджету — 1 млн 237 тис грн; кошти пані Бобик — 100 тис грн;
— для сім’ї Цястун Наталії Павлівни (на вихованні 6 неповнолітніх дітей): кошти міського бюджету — 705 тис грн; кошти ТзОВ «АЙПІЄ-Л (роботодавця чоловіка пані Цястун) — 705 тис. грн.
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