Місто придбає житло для двох багатодітних сімей на умовах співфінансування Суспільство | 21-11-2019, 15:58 0 162 Сьогодні, 21 листопада, сесія Львівської міської ради затвердила ухвалу «Про придбання житла багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро і більше неповнолітніх дітей». Йдеться про житло для двох сімей, у яких виховують 12 та 6 неповнолітніх дітей відповідно.



Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, на 2019 рік у міському бюджеті передбачено кошти в сумі 3 млн грн., для придбання житла для позачерговиків Львівської міської ради (багатодітні сім’ї, що виховують 5 та більше неповнолітніх дітей). Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті погодила придбання житла для 3-х багатодітних сімей на умовах співфінансування, оскільки в бюджеті розвитку міського бюджету передбачено недостатньо коштів для придбання житла великої площі для вказаних багатодітних сімей.



Відтак, ухвала передбачає придбання житла для 2-х багатодітних сімей на умовах співфінансування:



— для сім’ї Бобик Наталії Ярославівни (на вихованні 12 неповнолітніх дітей): кошти міського бюджету — 1 млн 237 тис грн; кошти пані Бобик — 100 тис грн;



— для сім’ї Цястун Наталії Павлівни (на вихованні 6 неповнолітніх дітей): кошти міського бюджету — 705 тис грн; кошти ТзОВ «АЙПІЄ-Л (роботодавця чоловіка пані Цястун) — 705 тис. грн.



