Знову активувались шахраї, які виманюють гроші, представляючись керівником ГУ ДФС області Суспільство | 21-11-2019, 16:01 0 122

У Закарпатській області активізувались невідомі особи, які телефонують суб’єктам господарювання, зазначають, що телефонують на прохання Олексія Петріченка начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області, й вимагають гроші.

Шахраї здійснюють дзвінки з такого номера телефону: 0505129326 і просять зателефонувати на номер: 0996768513.

В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та підприємців: будьте пильними, не піддавайтеся на провокації.

З метою забезпечення оперативного реагування на такі дзвінки та «пропозиції», при наявності фактів, просимо громадян звертатись до органів національної поліції за номером телефону «102».

ДФС у Закарпатській області