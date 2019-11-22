Голова Верховної Ради України завітав до прикордонників на Донеччині Суспільство | 21-11-2019, 18:07 0 158





Сьогодні в рамках робочої поїздки на Донеччину Дмитро Разумков завітав до Маріупольського загону Морської охорони та в КПВВ «Гнутове».



Голова Верховної Ради України ознайомився зі специфікою служби відділу спеціальних дій на воді, побував на кораблі Морської охорони «Донбас».



Спікер українського парламенту та моряки-прикордонники говорили про особливості несення служби та провокації недружнього сусіда. Окремо обговорювали правові основи використання Азовського моря, визначені договорами із РФ.



- Найоптимальніше, що ми можемо зробити сьогодні - це забезпечувати захист інтересів України. І я особисто дякую морським прикордонникам за те, що відмінно виконують свою функцію на Азові, - наголосив під час зустрічі Дмитро Разумков.



Також Голова Верховної Ради поцікавився перспективами розбудови Морської охорони. Зокрема думками моряків-прикордонників про україно-французький проект ОСЕА із закупівлі і побудови 20 патрульних катерів для Морської охорони. Моряки зауважили, що завжди раді новій техніці і щиро розраховують на підтримку.



Кращим захисникам морських кордонів Голова Верховної Ради вручив цінні подарунки.



Ознайомившись зі службою Морської охорони, спікер Парламенту вирушив до прикордонників, які служать на лінії зіткнення.



У КПВВ «Гнутове» Дмитро Разумков поспілкувався як з військовослужбовцями, так і з подорожуючими. Начальник Донецького прикордонного загону полковник Анатолій Коцюрба ознайомив Голову Верховної ради України зі специфікою ділянки відповідальності і роботою, яку щоденно виконує персонал прикордонного відомства для забезпечення безпеки та ритмічності пропускних операцій.









