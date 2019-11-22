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Закарпаття: за землю до місцевих бюджетів сплачено понад 367,3 млн гривень
|Суспільство | 21-11-2019, 18:10
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Упродовж десяти місяців 2019 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів Закарпатської області 367 млн 316 тис. грн плати за землю. Приріст цього платежу до січня-жовтня минулого року збільшився на 140,2 млн гривень.
Більша частина плати цього платежу – внесок юридичних осіб, адже вони перерахували з початку року понад 313,6 млн грн плати за землю. Порівняно з минулорічними надходженнями, цьогоріч сплата зросла на 134,8 млн гривень.
У свою чергу фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши з початку року за землю більше 53,6 млн грн плати за землю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст платежу склав понад 5,4 млн гривень.
Принагідно нагадуємо, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності, або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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