ООС: бойовики відкривали вогонь з ПТРК Суспільство | 22-11-2019, 08:46 0 62 21 листопада збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Окрім того зафіксовано вогонь з ПТРК.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 ворожих обстріли.



Дослівно: "Вчора, 21 листопада, внаслідок обстрілів, бойові травми отримали 3 військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано".