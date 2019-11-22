У житловому будинку в Києві стався вибух Суспільство | 22-11-2019, 09:16 0 59



На вулиці Гончара у Києві вночі стався вибух у житловому будинку.



Цю інформацію підтвердили "Українській правді" у прес-службі столичної поліції.



Ніхто не постраждав.



Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.



Інші подробиці поліція оприлюднить пізніше.



Судячи з фото у ЗМІ, може йтися про будинок на Гончара, 67.