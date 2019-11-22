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У житловому будинку в Києві стався вибух
|Суспільство | 22-11-2019, 09:16
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На вулиці Гончара у Києві вночі стався вибух у житловому будинку.
Цю інформацію підтвердили "Українській правді" у прес-службі столичної поліції.
Ніхто не постраждав.
Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.
Інші подробиці поліція оприлюднить пізніше.
Судячи з фото у ЗМІ, може йтися про будинок на Гончара, 67.
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